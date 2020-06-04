Эксперт рассказал о роли России в стыковке с МКС Crew Dragon

В пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие. Именно благодаря им была проведена успешная с автоматическая стыковка с МКС. Об этом рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе в Ракетно-космической корпорации “Энергия”», - рассказал Лукашевич.

Эксперт отметил, что благодаря российским комплектующим Crew Dragon может стыковаться с российским сегментом МКС.

В воскресенье 31 мая, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA на борту Дугласом Херли и Робертом Бенкеном пристыковался к МКС. Впервые за почти десять лет в США был совершен пилотируемый космический полет.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel выдвинула версию, что основатель компании SpaceX Илон Маск «подсмотрел у русских» концепцию раздельной доставки в космос людей и грузов.