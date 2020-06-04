В Москве вводят новый тип пропусков. Теперь горожане должны будут оформлять QR-коды, чтобы посетить МФЦ. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Пропуска распространяются на любой вид транспорта. Ограничений на их количество не предусмотрено.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», - сказано в указе.

Ранее безлимитно можно было посетить только медучреждения. QR-коды для поездок по Москве в личных целях можно оформить не более двух раз в неделю. Рабочие пропуска оформляются один раз и действуют до 14 июня.