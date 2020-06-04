Въезд и выезд из Северодвинска ограничат из-за вспышки COVID-19

В сообщении говорится, что исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с работой или для обращения за медицинской помощью, для спецслужб, а также для следующих через территорию города транзитом в Онежский район и с его территории.

Въезд и выезд граждан, проезд транспорта на территорию будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты при предъявлении документов. Остановке на КПП подлежат все автомобили, за исключением спецтранспорта.

Предприятиям ОАО «ПО "Севмаш"», ОАО «Центр судоремонта "Звездочка"», ОАО «Северное производственное объединение "Арктика"», ФГУП «Северный рейд» рекомендовано прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска к месту работы и обратно.

Иногородним работникам «Севмаша» будут предоставлены ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения заработной платы.