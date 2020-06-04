В Польше стартовали учения по переброске американских войск в Европу

В Польше стартовали отложенные из-за пандемии COVID-19 учения Defender Europe 2020. В них примут участие около шести тысяч солдат, в том числе две тысячи - из Польши, и около двух тысяч единиц техники.

Изначально планировалось, что учения станут крупнейшей за 25 лет переброской войск США: из-за океана должны были прибыть 20 тысяч солдат, к ним присоединится еще 9 тысяч уже дислоцированных в Европе. В марте стало известно, что Пентагон остановил процесс из-за распространения коронавируса.

Основной целью Defender Europe 2020 названо «повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку», сообщает РИА Новости.

В учениях на Дравском полигоне поучаствуют 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация, включая самолеты F-16 и вертолеты Ми-24 со стороны ВВС Польши.