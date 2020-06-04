Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео

В распоряжении телеканала «Звезда» появилась видеозапись с места ЧП в Норильске. На кадрах - территория ТЭЦ-3, где произошла утечка топлива, сгоревший автомобиль и несколько пожарных машин. Также автор записи показывает большую лужу разлившейся нефти, которая продолжает увеличиваться.

Ранее владелец сгоревшего автомобиля рассказал «Звезде», что когда машина проезжала по нефти, то из-за того, что грунт просел, она в буквальном смысле провалилась. Кроме того, раскалилась выхлопная труба, вследствие чего транспортное средство загорелось.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн топлива. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.