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Не простоял и века: почему рухнул главный железнодорожный мост в Мурманской области

Михаил Аброськин
02:23 04.06.2020
Строители планируют восстановить мост уже к осени, а пока, железнодорожники разрабатывают план объездного пути. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Мурманской области не устоял железнодорожный мост через реку Северная Кола. Из-за интенсивного таяния снега и льда в регионе произошел паводок, опоры не выдержали и несколько пролетов оказались в воде.

Между тем, этот мост - единственный железнодорожный путь от Мурманска до Санкт-Петербурга. Раньше по нему шли пассажирские поезда и грузовые составы, которые несли сырье крупных промышленных компаний Мурманской области в Россию и на экспорт.

Пострадала и топливная система региона, ведь для обеспечения городов горячей водой котельным требуется мазут, который в Мурманскую область привозят только по железной дороге. Так же этот путь - основа логистической системы Мурманского морского торгового порта. Сроки поставок грузов на импорт и экспорт теперь под угрозой срыва, а руководство компании поговаривает о возможной остановке работы предприятия.

«По предложению коллег рассматривалось два варианта. Первый – попытаться укрепить и исправить этот мост. Вариант второй – это максимальная мобилизация и оперативная прокладка 5,7 километров железной дороги в рамках реализуемого проекта Мурманский транспортный узел», - заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Разобраться с проблемой на месте в Мурманск приехал председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он встретился с губернатором, а также отправился лично оценить ущерб, который нанесла стихия.

«Прежде всего необходимо восстановить движение. Оно будет восстановлено. Мы срок видим – 23 июня», - отметил председатель правления ОАО «Российские железные дороги».

Мост не простоял и ста лет. В начале прошлого века инженеры заложили большой запас прочности в его проект, но северные условия оказались куда более суровыми.

«Обрушение моста дело достаточно редкое, потому что они рассчитываются из вероятности возможных событий негативных раз в 300 лет. Он прослужил значительно меньше, по моим данным. Поэтому, отсюда нужно исходить, и искать техническую причину, искать организационные недостатки в надзоре, и далее определять меры по этому объекту, ну и по аналогичным объектам», - считает вице-президент ОАО «РЖД» с 2003 по 2006 годы Владимир Сазонов.

Проект требует серьезных доработок, пока что рабочие убирают обломки. По предварительным планам, мост строители восстановят уже осенью этого года.

Новый путь пройдет в стороне от основной магистрали. Теперь поезда, не доезжая станции Выходной, будут следовать в поселок Мурмаши. Оттуда отправятся в город Кола, затем - по привычному пути в Мурманск.

Новый объезд не сможет полностью принять на себя весь поток грузов, который шел по основной магистрали. РЖД предложат крупным поставщикам скидки на поставку грузов через другие регионы, пока мост не будет полностью восстановлен. Кроме того, компания берет на себя все дополнительные расходы, которые возникнут при доставке в регион грузов первой необходимости.

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