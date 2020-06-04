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Добровольцы прошли тестирование для испытания новой вакцины от COVID-19

Ян Брацкий
05:00 04.06.2020
Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершили подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие из состава первой группы добровольцев, накануне прибывших в специальное медицинское учреждение Минобороны России, прошли углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19 на людях.

Четвертого июня 2020 года, по результатам проведенных медицинских исследований, будет определен окончательный состав группы, которую поместят на двухнедельный карантин.

На территории медицинского учреждения для проведения эксперимента выделен отдельный изолированный медицинский корпус. Специалистами войск РХБЗ предварительно проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений корпуса.

Для доставки добровольцев в медицинское учреждение использовался автомобильный транспорт, предварительно прошедший дезинфекцию. Как ранее сообщили в Минобороны России, военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Эксперимент пройдет на базе 48 ЦНИИ Минобороны РФ.

Данная вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Для участия в эксперименте предварительно отобрано 50 военнослужащих–добровольцев, среди которых десять медицинских работников. Клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля этого года.

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