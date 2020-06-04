Боевая гусеничная техника ЦВО прибыла в Самару для участия в параде Победы: видео

Боевая гусеничная техника войсковых частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Оренбуржье, прибыла в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2М и самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» совершили марш комбинированным способом из Тоцкого гарнизона на военный аэродром Кряж. Протяженность пути составила более 200 километров.

В День Победы по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр-СпН», БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.