Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Карантин на Кубани продлили до 21 июня

Анна Касаткина
15:20 04.06.2020
В регионе сохранят пропускной режим и обязательное ношение масок.
Карантин на Кубани продлили до 21 июня
© Фото: kondratyevvi, Instagram

Карантин по коронавирусу в Краснодарском крае продлят до 21 июня. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Продлить режим самоизоляции рекомендовали медицинские работники. Специалисты отметили, что с 1 июня увеличилось количество рейсов на Кубань, в связи с чем появился риск заноса инфекции туристами.

По словам Кондратьева, в регионе сохранят пропускной режим и обязательное ношение масок. Въезд в край также останется ограничен, закрыты торговые и развлекательные центры. При этом глава региона предложил с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы жители могли гулять на свежем воздухе.

Общее число заболевших в крае составляет 4 148 человек. При этом 3 006 пациентов уже выздоровели, в том числе 89 - за последние сутки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.06.2020, 12:24
Росприроднадзор оценили ущерб Карскому морю после разлива дизтоплива в Норильске
Дата04.06.2020, 14:40
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
Дата04.06.2020, 07:27
Назван лучший гол России на чемпионатах Европы
Дата02.06.2020, 15:45
РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:42 В стране и мире
Попова заявила о неизбежности новой пандемии
15:20 В стране и мире
Карантин на Кубани продлили до 21 июня
14:40 Армия
Видео
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
14:36 Армия
Видео
Более 3,5 тысячи единиц оборудования получит медцентр для больных COVID-19 в Воронеже
13:37 Армия
Видео
Путин поручил Минобороны развернуть в Забайкалье госпиталь для больных COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:58 В стране и мире
В Москве вводят новый тип пропусков
15:56 Армия
Видео
Огонь из Т-72Б3: танкисты выполнили стрельбы в Воронежской области
14:40 Армия
Видео
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
14:36 Армия
Видео
Более 3,5 тысячи единиц оборудования получит медцентр для больных COVID-19 в Воронеже
14:26 В стране и мире
На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погоня за лесным гостем: жители Енисейска сняли на видео бегущего по городу медведя
Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
Видео
Унесенные в море: мощный оползень в считаные секунды отправил на дно несколько жилых домов в Норвегии
Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона
Видео
Угрожал ножом: появились кадры резонансного ограбления в Екатеринбурге
В советской хронике обнаружили лица группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.