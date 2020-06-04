Карантин на Кубани продлили до 21 июня

Карантин по коронавирусу в Краснодарском крае продлят до 21 июня. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Продлить режим самоизоляции рекомендовали медицинские работники. Специалисты отметили, что с 1 июня увеличилось количество рейсов на Кубань, в связи с чем появился риск заноса инфекции туристами.

По словам Кондратьева, в регионе сохранят пропускной режим и обязательное ношение масок. Въезд в край также останется ограничен, закрыты торговые и развлекательные центры. При этом глава региона предложил с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы жители могли гулять на свежем воздухе.

Общее число заболевших в крае составляет 4 148 человек. При этом 3 006 пациентов уже выздоровели, в том числе 89 - за последние сутки.