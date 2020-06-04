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Синоптики рассказали о грядущей тридцатиградусной жаре в Москве

Виктория Иванишечкина
14:04 04.06.2020
По словам специалистов, долгожданное потепление принесет антициклон. 
Синоптики рассказали о грядущей тридцатиградусной жаре в Москве
© Фото: Luidmila Kot, Pixabay

Специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова рассказала, что в столице и области ожидается июльская жара. При этом значительное потепление начнется уже на этой неделе.

«Минимальная температура ночью - около плюс 10 градусов, днем в субботу - плюс 21 градус, а в воскресенье еще теплее - плюс 24 градуса», - объяснила специалист.

Синоптик также подчеркнула, что среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы, пишет издание «Российская газета».

Долгожданное потепление в столицу принесет антициклон. Татьяна Позднякова уточнила, что под его влиянием нормализуется атмосферное давление.

Ожидается, что днем в понедельник, 8 июня, и вторник, 9 июня, воздух прогреется до плюс 28 градусов, а к середине недели температура увеличится еще на четыре градуса. Ночью - около 14 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в июне. По словам синоптиков, на европейской территории России среднемесячная температура в июне ожидается около нормы

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