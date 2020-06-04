Прокуратура проверит дело о грубом изъятии органами опеки детей из семьи в Оренбургской области

Прокуратура взяла на особый контроль резонансное дело об изъятии четырех детей у семьи в Оренбургской области. Следователи проверяют, не превысили ли сотрудники органов опеки свои полномочия. Заведено уголовное дело.

На записи, которую опубликовали местные СМИ, видно, как все происходило. Мать отказывается отдавать детей, их отбирают у нее силой. Женщина пытается сопротивляться, тогда ей заламывают руки за спину, а потом заковывают в наручники. Происходит это на глазах у рыдающих малышей.

«По результатам проведенной проверки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ - это халатность. Будет рассматриваться вопрос об ответственности сотрудников органов системы профилактики и сотрудников пенсионного фонда», - рассказал прокурор Домбаровского района Оренбургской области Павел Кучерявенко.

Проверку ведут и в отношении родителей. Изучают возможные нарушения при расходовании материнского капитала. Купленный на эти средства дом, где живет семья, в аварийном состоянии. Поэтому детей и решено было забрать.

Кроме того, на семью жаловались врачи. У двух малышей выявили отставание в психическом развитии. Сейчас все дети находятся в доме ребенка под надзором медиков.