На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране на конец мая было зарегистрировано около 1,9 миллиона безработных. На выплату им повышенных пособий правительство выделяет 56,2 миллиарда рублей.

Ранее был принят ряд мер по поддержке россиян, чьи доходы снизились из-за экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. По словам Мишустина, в первую очередь это касается семей, у которых родился первый ребенок, неработающих матерей, а также тех, кто остался временно нетрудоспособным.

«Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты им государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из Резервного фонда правительства более 8 млрд рублей», - объяснил премьер.

Также Мишустин подчеркнул, что потерявшие работу родители получат дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Минтруда РФ заявили, что родители 15 миллионов российских детей от трех до 16 лет получили единовременные выплаты 1 июня за шесть часов с момента начисления средств.