Военные продезинфицировали места размещения участников Парада Победы
Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты завершил дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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В сообщении говорится, что обработке подверглись более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тысяч квадратных метров внутренних помещений зданий.
Также специалистами РХБ защиты продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники.
Начиная с 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке площадки в Алабино, на которой пройдет семь совместных тренировок парадных расчетов и механизированной колонны.