Погоня за лесным гостем: жители Енисейска сняли на видео бегущего по городу медведя
Медведь мог выйти в город из-за вырубки лесов. Где он находится сейчас, неизвестно.
© Видео: ostrv, instagram © Фото: ostrv, instagram
Очевидцы сняли на видео медведя, бегущего ночью по центру города Енисейск Красноярского края. Запись они тут же разместили в социальных сетях.
На кадрах видно, что молодые люди на машине едут за диким зверем, который, судя по всему, не на шутку напуган и изо всех сил пытается удрать от преследователей.
Нужно отметить, что сообщения о лесном госте, разгуливающем по Енисейску, подтвердили и в полиции города.
По данным местных СМИ, медведь мог выйти в населенный пункт из-за вырубки лесов. Где сейчас находится зверь, неизвестно.