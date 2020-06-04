Погоня за лесным гостем: жители Енисейска сняли на видео бегущего по городу медведя

Очевидцы сняли на видео медведя, бегущего ночью по центру города Енисейск Красноярского края. Запись они тут же разместили в социальных сетях.

На кадрах видно, что молодые люди на машине едут за диким зверем, который, судя по всему, не на шутку напуган и изо всех сил пытается удрать от преследователей.

Нужно отметить, что сообщения о лесном госте, разгуливающем по Енисейску, подтвердили и в полиции города.

По данным местных СМИ, медведь мог выйти в населенный пункт из-за вырубки лесов. Где сейчас находится зверь, неизвестно.