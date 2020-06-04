Украинская полиция рассмотрит нарушение Зеленским ограничений из-за COVID-19

В МВД Украины заявили, что изучат вопрос нарушения карантинных ограничений президентом страны Владимиром Зеленским. Политику может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен (более 40 тысяч рублей).

Ранее Зеленский с делегацией прибыл с официальным визитом в Хмельницкий. Там он прогулялся по центральной части города и выпил кофе в местной кофейне. Позже снимки с Зеленским, сделанные в заведении, разлетелись по всему интернету. Кофейня при этом по постановлению Кабмина должна быть еще закрытой на карантин.

Замглавы украинского МВД Антон Геращенко отметил, что полиции не впервой штрафовать президента, сообщает телеканал 112 Украина.

«Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос», - сказал Геращенко.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине $15 миллионов на борьбу с коронавирусом. Денежные средства должны пойти на финансирование медицинских учреждений, в которых проходят лечение инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты.