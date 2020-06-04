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В Роспотребнадзоре заявили, что единой вакцины от коронавируса не будет

Роман Захаров
13:28 04.06.2020
По словам Анны Поповой, будет создано несколько препаратов для разных категорий граждан.
В Роспотребнадзоре заявили, что единой вакцины от коронавируса не будет
© Фото: Liz Masoner, Pixabay

Единой вакцины от коронавируса не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

Она уточнила, что будет создано несколько препаратов для разных категорий граждан.

При этом чиновница подчеркнула, что пока рано обнадеживаться, поскольку сейчас нельзя сказать, насколько будут эффективны вакцины от COVID-19.

Ранее Попова заявила, что в России отмечается снижение ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом при увеличении количества обследований. Это, по ее словам, свидетельствует об ослаблении эпидемии. 

Всего в нашей стране сейчас подтверждено 441 108 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 204 623 человека, скончались - 5 384. Проведено тестов - 11 733 051. 

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