Начальник цеха ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, арестован до 31 июля

Начальник цеха ТЭЦ-3, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован до 31 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение избрать меру пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину - содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту разлива топлива в Норильске были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива.

Как рассказал «Звезде» эколог Александр Колотов, случившаяся катастрофа может стать проблемой на годы вперед. По словам специалиста, суровый северный климат будет мешать скорому устранению последствий ЧП.