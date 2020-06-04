«Предложение Трампа - запоздалое»: эксперт объяснил, зачем Трамп хочет пригласить РФ на саммит G7

Президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 на сентябрь, а в интервью Fox News Radio заявил, что считает важным приглашение РФ на встречу лидеров «Большой семерки». По его мнению, половина встреч G7 посвящена России, и то, что этой страны нет в международном клубе, является очень странным.

Объяснить такое неожиданное приглашение российской стороны на саммит в программе «Специальный репортаж» попытался генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

«Дональд Трамп, когда начал играть с якобы приглашением России на «G-7», он прежде всего решал свои внутриполитические проблемы», - пояснил эксперт.

Также, политолог усомнился в целесообразности данного приглашения России на встречу лидеров «Большой семерки».

«России это не нужно, Россия уже создала «G-2» с Китаем и партнерствует с ним довольно эффективно, Россия уже привыкла действовать самостоятельно на геополитической площадке и ей комфортно, поэтому предложение Трампа, мягко говоря, запоздалое», - заявил эксперт.

Между тем, комментируя предложение Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможность участия российской стороны в саммите G7 должна обсуждаться по дипломатическим каналам. Также, в разговоре с РИА Новости Песков заявил, что российские дипломаты продолжат общение с американскими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию.