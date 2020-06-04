СК РФ опубликовал видео с задержанным начальником цеха ТЭЦ-3 в Норильске

Следственный комитет России обнародовал видео, на котором запечатлен задержанный начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеслав Старостин. Его обвиняют в халатности.

По версии следствия, Старостин несвоевременно сообщил о случившемся на ТЭЦ. Следователи ходатайствуют перед судом о его аресте. От дачи показаний задержанный пока отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить официальное обвинение.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

В четверг президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧП в Норильске обратил внимание на то, что данные властей региона, МЧС и менеджмента компании расходятся. В связи с этим глава государства поручил правоохранительным органам установить истину.