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В Кремле заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Виктория Ивашечкина
12:43 04.06.2020
За прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания в стране составило 8 831.
В Кремле заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается. При этом он подчеркнул, что с более долгосрочными прогнозами по всей стране специалисты выступают весьма осторожно.

«С какими-то прогнозами, наверное, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович Собянин применительно к Москве как региону Российской Федерации», - объяснил Песков.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число выявленных случаев заболевания в РФ за последние сутки составило 8 831, а за все время эпидемии - 441 108.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается снижение ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19 при увеличении количества обследуемых. Это свидетельствует об ослаблении эпидемии. 

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