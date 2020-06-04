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Росприроднадзор оценили ущерб Карскому морю после разлива дизтоплива в Норильске

Виктория Ивашечкина
12:24 04.06.2020
Для сдерживания дизельного топлива в Норильске будут использовать морские боны.
Росприроднадзор оценили ущерб Карскому морю после разлива дизтоплива в Норильске
© Фото: Норникель, VK

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что для сдерживания дизтоплива в Норильске, разлившегося после аварии на ТЭЦ-3, используются морские боны. При этом ущерба Карскому морю нет.

«Ущерба Карскому морю мы не рассматриваем, поскольку достаточно длительная протяженность водных объектов. Сейчас боновые заграждения используются морского типа. Они максимально надежны, чтобы сдержать проникновение в озеро Пясино», - прокомментировала Радионова.

По последним данным, собрано около 100 кубометров чистого дизельного топлива во временных резервуарах на берегу реки. Глава Росприроднадзора также отметила, что природное равновесие должно быть полностью восстановлено вне зависимости, какие затраты понесет.

Напомним, один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 29 в пятницу, 29 мая, получил повреждения. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. На данный момент основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Ранее сообщалось, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске. В четверг, 4 июня, глава министерства Евгений Зиничев совершил облет пострадавшей территории, в ходе которого осмотрел место происшествия. 

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