Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром республики Романа Головченко. До этого чиновник занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Первым вице-премьером, в свою очередь, был назначен Николай Снопков, который с января текущего года занимал пост белорусского посла в Китае. Главой Минфина Белоруссии стал первый заместитель руководителя ведомства Юрий Селиверстов, сообщает агентство «БЕЛТА».

Ранее Лукашенко подписал указ об отставке правительства. О том, что он намерен сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, белорусский лидер заявлял еще в мае.

Напомним, выборы в Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Лукашенко занимает пост президента с июня 1994 года.