Второй самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Москву

Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве. Об этом сообщили в посольстве США в РФ.

«Сейчас в Москву прибывает самолет с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», - написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

Ранее в США сообщили, что выделили России 200 аппаратов ИВЛ.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, это безвозмездная помощь, так как ранее аппараты ИВЛ Москва направила американцам.

Также в апреле в качестве помощи для противодействия распространению коронавируса Россия передала Штатам партию медицинских принадлежностей.