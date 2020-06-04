Путин подключил правоохранителей к расследованию ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске обратил внимание на то, что данные властей региона, МЧС и менеджмента компании расходятся. В связи с этим глава государства поручил правоохранительным органам установить истину.

«Обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам, с тем чтобы они установили истину», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во время совещания российский лидер отметил, что правоохранителям предстоит установить, были ли соблюдены нормативы по информированию властей и экстренных служб.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Как рассказал «Звезде» эколог Александр Колотов, случившаяся катастрофа может стать проблемой на годы вперед. По словам специалиста, суровый северный климат будет мешать скорому устранению последствий ЧП.