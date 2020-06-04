За прошедшие сутки в России выявили 8 831 случай заболевания COVID-19

Число выявленных заболевших коронавирусом в России за последние сутки составило 8 831.

За все время эпидемии в стране зафиксировали 441 108 случаев заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«В России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 374 (38,2%) без клинических проявлений», - говорится в официальном сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России отмечается снижение ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19 при увеличении количества обследуемых. Это свидетельствует об ослаблении эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.