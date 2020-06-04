Без перерывов и выходных: как работают медицинские склады в Москве в условиях борьбы с коронавирусом

На медицинские склады в Москве ежедневно приходит огромное количество индивидуальных средств защиты для врачей. В условиях борьбы пандемией коронавируса маски, перчатки и защитные костюм необходимы как ни когда.

Стоимость одного костюма составляет две с половиной тысячи рублей, а на полках только одного столичного склада их лежит два миллиона комплектов. Семьдесят пять процентов, кстати, произведено в России.

А между стометровыми рядами круглосуточно раздается звук работающих погрузчиков. Из больниц постоянно поступают заявки на защитные средства. У сотрудников склада практически не бывает перерывов.

«Здесь находятся средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средства и пробирки для забора биоматериала. В настоящее время здесь сформирован не снижаемый запас средств индивидуально защиты, не менее чем на месяц для всех учреждений города», - рассказал «Звезде» начальник Управления организации обеспечения деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Константин Романов.

Защитные средства направляются не только в диспансеры для инфицированных COVID-19, но и поликлиники и онкологические центры. На складе уже задумываются, как увеличить запас защитных средств до трехмесячного - для резерва.