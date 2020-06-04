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Для 11-классников создали сервис для подготовки к ЕГЭ

Виктория Ивашечкина
11:50 04.06.2020
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что на сайте можно найти диагностические работы и онлайн-занятия.
Для 11-классников создали сервис для подготовки к ЕГЭ
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на портале «Школа большого города» появился раздел для 11-классников «В помощь выпускнику - 2020». Сервис поможет в дистанционном режиме подготовиться к сдаче ЕГЭ.

«Для того чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс. Там собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам - это и диагностические работы, и онлайн-занятия, и психологические консультации», - прокомментировала Ракова.

Отмечается, что новый раздел состоит из нескольких блоков. Они позволяют ученику максимально быстро найти все необходимое для подготовки к итоговой аттестации.

По мнению Анастасии Раковой, сервис станет полезным дополнением к дистанционным консультациям, которые столичные педагоги сейчас проводят для 11-классников. Ресурсом могут воспользоваться не только москвичи, но и все выпускники российских школ.
Напомним, в текущем году ЕГЭ начнется 3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в 2020 году.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал обеспечить детей и учителей средствами защиты во время сдачи ЕГЭ

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