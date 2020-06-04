Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 4 июня 2020 года состоялось очередное, 15-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через совместный координационный центр.