Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 километров.
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В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 4 июня 2020 года состоялось очередное, 15-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.
Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через совместный координационный центр.