В Пермском крае прорвало нефтепровод

В Пермском крае прорвало магистральный нефтепровод «Холмогоры - Клин» компании «Транснефть-Прикамье». В результате ЧП случился разлив нефти.

«Поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь - Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около 10 кубических метров без последующего горения», - приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, авария произошла накануне. Он также сообщил, что участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Нефть доставляется потребителям по резервной линии Сургут - Полоцк.

Предполагается, что аварийно-восстановительные работы будут завершены 6 июня. В ликвидации последствий происшествия принимают участие 34 человека и 10 единиц техники.