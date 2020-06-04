Сорванные крыши и поваленные деревья: опубликовано видео мощного урагана в Чечне

На Чеченскую республику в среду обрушился мощнейший ураган. Кадры происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. На записи видно, что сильный ветер поднимает в воздух крупный мусор, валит дорожные знаки, деревья и с легкостью срывает крыши с домов.

Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, в результате буйства стихии пострадали 11 человек. Руководитель республики создал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП.

Также Кадыров поручил экстренным службам незамедлительно приступить к восстановительным работам. По его словам, местные власти обязательно возместят населению нанесенный стихией ущерб.