МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что решение по способам ликвидации разлива дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске найдено.

«Самый важный вопрос - каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено», - отметил Зиничев.

Он также сообщил, что в четверг, 4 июня, совершил облет пострадавшей территории, в ходе которого осмотрел место происшествия.

«Мы смогли оценить и масштабы, и последствия утечки», - подытожил глава МЧС, отметив, что вся работа по ликвидации аварии может быть завершена в короткие сроки. Зиничев напомнил, что авария признана чрезвычайной ситуацией федерального значения.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске. В Росприроднадзоре сообщили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в реках превышена в десятки раз.