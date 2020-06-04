Унесенные в море: мощный оползень в считаные секунды отправил на дно несколько жилых домов в Норвегии

Мощный оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк. Кадры инцидента были опубликованы пользователями социальных сетей.

На записи видно, что поток воды словно игрушки уносит несколько довольной крупных строений в море. Как сообщают местные спасатели, в результате происшествия никто не пострадал.

Экстренные службы предприняли своевременные меры. Некоторых жителей населенного пункта пришлось эвакуировать с помощью вертолета, но в итоге жертв удалось избежать.

«Я только собрался перекусить, как услышал треск на крыше. Сначала подумал на птиц, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок», - вспоминает подробности житель пострадавшей деревни.

По словам мужчины, он бросился на ближайший холм, откуда уже наблюдал, как поселок уходит под воду.

Согласно некоторым данным, на мысе Кракнесет случилось еще несколько оползней, но менее масштабных. Норвежское управление водными ресурсами и энергетикой (NVE) внимательно следит за ситуацией. Возникновение оползней стало следствием сейсмической активности, которая, как ожидается, сохранится в регионе еще несколько дней.