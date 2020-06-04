Кабмин может выделить регионам РФ 56 млрд рублей на выплаты по безработице

В четверг, 4 июня, кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении российским регионам и городу Байконуру 56,2 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице. Об это говорится в материалах к заседанию правительства.

«Проектом распоряжения предусматривается выделение средств в размере 56,2 млрд рублей. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить 100% выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», - говорится в документе.

Бюджетные ассигнования планируется выплатить Роструду из резервного фонда правительства РФ.

Ранее Минтруд предложил втрое увеличить размер минимального пособия по безработице. По словам министра Антона Котякова, в условиях пандемии необходимо поддержать людей, получающих минимальные пособия по безработице, и увеличить сумму выплат с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей. Предполагаемый срок увеличения пособия - три месяца.