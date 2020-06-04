СМИ: США готовят новые санкции по «Северному потоку-2»

Сенаторы США планируют внести закон, который расширит санкции против трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект закона, имеющийся в распоряжении агентства.

Согласно документу, ограничительные меры будут направлены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб. Санкции коснутся страховых компаний, работающих с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. Также ограничения планируют ввести против компаний, которые предоставляют услуги или средства для модернизации судов, в том числе установки оборудования.

Авторами инициативы являются республиканец Тед Круз и демократ Джейн Шейхин. Круз заявил, что трубопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен». Он пообещал всем, кто задействован в строительстве «Северного потока-2» незамедлительные и серьезные санкции.

Джейн Шейхин считает, что трубопровод «угрожает Украине и энергетической независимости Европы», а также дает России шанс «эксплуатировать союзников США». Он призвал конгресс предпринять решительные действия и «встать на пути трубопровода».

Накануне стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», который может быть использован для завершения строительства газопровода «Северный поток-2», сменил владельца. Ранее эксплуатирующей организацией называли «дочку» «Газпрома» ООО «Газпром флот», теперь владельцем в международном реестре судов указан Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. По мнению экспертов, для этого юридического лица возможные санкции США скорее всего считаются неопасными.