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Экшен-ролик с первого дубля: пожарный из Екатеринбурга снял на видео процесс тушения огня

Роман Захаров
09:57 03.06.2020
По словам автора видео, он публикует записи с рабочими моментами для того, что люди больше задумывались о пожарной безопасности.
© Видео: ГУ МЧС по Свердловской области, VK © Фото: ГУ МЧС по Свердловской области, VK

Пожарный из Екатеринбурга снял видео, как на самом деле происходит тушение огня. Захватывающие кадры опубликовало Главное управление МЧС РФ по Свердловской области на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Автор ролика - сотрудник пожарной охраны Антон Мальцев. Из видео, продолжительность которого составляет всего минуту, можно подробно узнать, как выглядит работа сотрудников экстренной службы по тушению огня: от стремительной езды к месту ЧП до полной ликвидации пламени.

По словам Мальцева, он публикует записи с рабочими моментами для того, чтобы люди больше задумывались о пожарной безопасности и имели представление о том, как на самом деле выглядит деятельность сотрудников МЧС.  

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