В Роскачестве предупредили о содержании токсинов во фруктах и овощах

Эксперты предупредили о содержании токсических веществ в овощах и фруктах, количество которых зависит от спелости. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта», - говорится в сообщении.

В Роскачестве также подчеркнули, что в картофеле с зелеными пятнами содержится растительный гликоалкалоид - солонин. Он может вызывать головную боль и расстройство желудка.

«Все цветные образования на корнеплоде следует срезать. Если образование обширное и покрывает более половины клубня, то его лучше выбросить. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации», - объяснили эксперты.

В Роскачестве напомнили, что перед употреблением в пищу помидоров необходимо вырезать плодоножку, так как в ней тоже содержится соланин.

Эксперты также отметили, что даже съедобный гриб может представлять серьезную угрозу отравления, если он старый и червивый. В перезревших грибах образуются токсичные вещества, которые могут провоцировать отравление, сообщает ТАСС.

В Роскачестве подчеркнули, что косточка вишни содержит такой опасный токсин, как амигдалин. Поэтому, по словам экспертов, если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, человек сразу же подвергает организм воздействию цианистого водорода - цианида.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило в сметане антибиотики и растительные жиры. Уточняется, что эксперты проверили молочный продукт на содержание опасных веществ (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, ГМИ), а также на наличие тетрациклина, стрептомицина, доксициклина и других антибиотиков.