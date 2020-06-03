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Американский эксперт оценила шансы Трампа на переизбрание на пост президента

Виктория Ивашечкина
09:31 03.06.2020
Надя Браун считает, что политику может повезти на выборах в ноябре из-за охвативших страну беспорядков.
Американский эксперт оценила шансы Трампа на переизбрание на пост президента
© Фото: Shawn Thew, Consolidated News Photos, Globallookpress

Доцент факультета политологии и афроамериканских исследований Университета Пердью Надя Браун считает, что шансы на переизбрание Дональда Трампа на выборах президента в этом году заметно возросли на фоне продолжающихся митингов и беспорядков в стране.

«Я считаю, что у него хорошие шансы на победу. Если бы вы спросили меня об этом до смерти Джорджа Флойда, я бы дала ему меньше шансов с учетом того, как он реагировал на COVID-19», - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что на фоне митингов растет число тех, кто разделяет подход Дональда Трампа, хотя раньше они «не были от него в восторге». По мнению Браун, проблема расизма и полицейского насилия будет на предстоящих выборах одной из фундаментальных, пишет РИА Новости.

Эксперт, комментируя массовые волнения по всей стране, подчеркнула, что в последние месяцы афроамериканское сообщество переживает серьезные экономические проблемы, которые вызвала пандемия коронавируса. И в итоге «бедные стали еще беднее». Но, как считает Браун, в основе конфликта лежат традиционные проблемы цветного населения США , то есть «системное неравенство».

Напомним, массовые беспорядки в США  начались 25 мая. Во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейский надавил ему коленом на горло. В результате мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести федеральные войска для прекращения беспорядков в городах. Глава Белого дома настоятельно рекомендовал губернаторам штатов задействовать в наведении порядка на улицах Национальную гвардию. 

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