Завершающий кругосветный поход парусник «Паллада» зашел в порт Владивостока

Парусники Росрыболовства «Паллада» и «Седов», которые приняли участие в кругосветном плавание в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, зашли во Владивосток.

«Палладу» торжественно встретили на 33-м причале Корабельной набережной, «Седов» пока остается на рейде гавани.

Экипажу «Паллады» были вручены каравай и, согласно традиции, жаренный поросенок. Моряков поздравил ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, который также вручил капитану парусника Николаю Зорченко и нескольким членам экипажа медали в честь завершения похода.

«216 дней назад на этом же причале мы вас провожали в кругосветную экспедицию. Вы полностью выполнили стоящее перед вами задачи. Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода... Вы справились со всеми сложностями и еще раз доказали всему миру, что русские моряки лучшие во всем мире», - сказал ректор.

Уникальная кругосветная экспедиция парусного флота Росрыболовства «Паруса мира» была организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Великой Победы.

«Паллада» покинула порт Владивостока 1 ноября прошлого года. Барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из Калининграда чуть позже - 8 декабря. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.