Спасателей направили в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ

Группа спасателей вылетела из Красноярска в Норильск в помощь для ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.

«Спасатели совместно со спасательным формированием Северного филиала "Морской спасательной службы" из Мурманска будут производить установку дополнительных рубежей боновых заграждений и обработку остаточных мест загрязнений сорбирующими материалами», - говорится в сообщении пресс-службы краевого агентства ГО ЧС.

Напомним, в пятницу, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел крупный пожар на площади 350 квадратных метров. Он возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. Уточнялось, что на работу ТЭЦ-3 происшествие не повлияло, пострадавших нет.

Позже Следственный комитет сообщил, что на ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара. Топливо разлилось на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль.

Местные власти заявили, что причиной повреждения днища емкости с топливом могло стать проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшего в ручей и речку Амбарная.