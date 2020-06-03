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Вышедшего из комы жителя Москвы удивили ограничения из-за коронавируса

Роман Захаров
08:10 03.06.2020
Мужчина пять недель провел в коме, а придя в себя узнал о новых правилах жизни в столице.
Вышедшего из комы жителя Москвы удивили ограничения из-за коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Житель Москвы несколько недель находился в коме после экстренной операции и, недавно придя в себя, узнал об ограничительных мерах, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Услышанное повергло идущего на поправку пациента в шок.

Мужчина поступил в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) управделами президента 6 марта. О COVID-19 в то время уже было всем известно, но на территории России вирус не был сильно распространен.

«Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», - приводит РИА Новости слова нейрохирурга ЦКБ Андрея Реутова.

Пять недель спустя мужчина пришел в себя. Какое-то время он был слаб и его вряд ли могло интересовать то, что происходит в стране, однако пациент быстро начал поправляться и вскоре сам пришел к доктору и задал ему несколько вопросов.

«Он сам встал, подошёл к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?". Я был, мягко говоря, удивлен», - вспоминает Реутов.

Тогда медик рассказал пациенту о распространившемся в России COVID-19 и ограничениях на посещения в больницах. Спустя какое-то время и супруга сообщила мужчине о новых правилах столичной жизни.

«Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», - говорит женщина.

Она добавила, что сейчас новости, связанные с коронавирусом, уже не вызывают у ее супруга паники, поскольку рост заболеваемости в стране снижается. Кроме того, теперь им можно видеться и последние пять дней женщина находится рядом с мужем, который стремительно идет на поправку.

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