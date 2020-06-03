«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за дождя

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до утра четверга из-за дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте учреждения.

В Гидрометцентре подчеркнули, что предупреждение о местами сильном дожде будет действовать в столице и области с 14.00 3 июня до 9.00 4 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резкая перемена погоды связана с приходом в Россию холодного воздуха из Арктики. По словам синоптика, дождливая и холодная погода продлится еще несколько дней и сменится теплом.