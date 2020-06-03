МИД Украины прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что если Россия получит приглашение от президента США Дональда Трампа на саммит G7 даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением верности ее политики.

Ранее в Кремле сообщили, что американский политик в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным рассказал о своих планах провести в сентябре саммит «Большой семерки» с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.

«Планы Трампа упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики», - приводит слова Зеленко агентство УНИАН.

Между тем ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного присутствия на саммите G7 в Вашингтоне. Такое решение представитель кабмина страны Штеффен Зайберт объяснил осторожностью в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.