Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в окрестности Вашингтона на фоне протестов

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что около 1,6 тысячи военных перебросили в окрестности Вашингтона , где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Уточняется, что военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности», но не оказывают помощь гражданским властям.

«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», - приводит слова Хоффмана Reuters.

Напомним, беспорядки по всей стране вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. В Интернете появилось видео, на котором видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею. Позже Флойд скончался в реанимации после полученных травм.

Ранее стало известно, что в Миссури протестующие открыли огонь по полицейским во время протеста. Сотрудники полиции были доставлены в районную больницу.