СМИ: треть российских компаний планируют в ближайшее время оптимизировать штат

Более трети (36%) российских компаний намерены оптимизировать штат. Предполагается, что в среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм.

Как пишут «Известия», со ссылкой на популярный сервис поиска работы, 45% компаний уже провели такую оптимизацию. Также, по информации издания, фонд оплаты труда (ФОТ) в 56% компаний снизился приблизительно на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ стал выше, в каждой третьей - остался неизменным.

Почти треть (28%) опрошенных работодателей сообщили о планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие шесть месяцев. Предполагается, что в среднем ФОТ снизится на 18%.

По словам министра труда Антона Котякова, число безработных россиян вскоре может достигнуть 5-6 миллионов человек. В то же время, как полагают специалисты, хороших работников компаниям увольнять невыгодно, поскольку их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новых сотрудников после кризиса.