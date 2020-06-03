В Белом доме признали наличие системного расизма в США

Советник президента США Дональда Трампа, Келлиэнн Конуэй, рассказала о системном расизме в стране. Об этом она заявила на фоне продолжающихся беспорядков в Миннеаполисе и других американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Советник признала, что в стране существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех. По словам Конуэй, в этом нет сомнений. При этом она уточнил, что очень рад факту начала расследования этого дела на федеральном уровне. Выступление советника транслировало издание The Hill.

Ранее в интернете появились видео, на которых был запечатлен тот момент, когда полицейские надели на Джорджа Флойда наручники, повалили его на землю и навалились на него втроем. Один из сотрудников полиции наступил ему коленом на шею.

Позже мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков в городах США уволили четырех полицейских. При этом из них обвинили в убийстве по неосторожности. Трагедия вызвала широкий резонанс и привела к массовым беспорядкам по всей стране.

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в США домашним террором. Политик осудил захват полицейского участка в Вашингтоне, мемориала Линкольна и мемориала Второй мировой войны.