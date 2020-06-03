Сирийские военные врачи рассказали о работе госпиталя в Идлибе

Несмотря на объявленный режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, местный военный госпиталь постоянно принимает раненых военнослужащих. Сюда доставляют двух-трех человек с огнестрельными или осколочными ранениями почти ежедневно. Пострадавших привозят из северных районов провинции, где проходит линия соприкосновения, которую здесь по привычке называют линией фронта.

«Нам сказали, что действует режим прекращения огня, но однажды мы сидели на позициях и чистили оружие, я услышал выстрелы. Это был снайпер. Я выбежал и увидел, что моего друга ранили. Я бросился ему на помощь, но по мне тоже открыли огонь, попали в ногу», - рассказывает один из пациентов госпиталя Абдул Хадибиро.

Друг Абдула погиб, а сам солдат до сих пор ходит в госпиталь. Каждый день перевязки и лечебная физкультура. Таких как Абдул здесь десятки, большую часть военные врачи оставляют в госпитале, чтобы следить за состоянием их здоровья.

Тем, кто уже идет на поправку, разрешают гулять в саду, который разбит здесь же, на территории военного госпиталя. Так восстановление после ранений проходит быстрее, да и свидания на улице разрешены без ограничений.

«Когда началось перемирие, мы думали, что сможем передохнуть, ранений станет меньше, а то и вовсе прекратятся. Но все оказалось не так. Теперь даже больше людей привозят в госпиталь. Больше всего ран от снайперских пуль, и очень часто попадают в голову, а это почти гарантированная инвалидность, даже если человек выживет», - объясняет главный врач отделения боевых ранений Абдурхамид Иль Ага.

За жизнь каждого солдата медики сражаются без отдыха по несколько суток, хотя признают, что при ранениях в голову шансов выжить немного.

«Таких раненых очень много, большинство погибает - это 90% случаев. Остальные уже никогда не смогут полностью оправиться после ранения - ведь мозг задет пулей», - сочувствует врач-нейрохирург Нино Анас.

Огонь в Идлибской зоне деэскалации должны были прекратить еще в начале марта. Впрочем, соблюдают режим перемирия далеко не все. Только за последние сутки наши военные зафиксировали сразу несколько обстрелов населенных пунктов.