В ЦПК ищут разработчика для тренажера перспективного космического корабля

Центр подготовки космонавтов приступил к поиску создателей систем для тренажера перспективного российского космического корабля. Соответствующая документация уже размещена на сайте государственных закупок, заявили в пресс-службе Центра.

«Центр подготовки космонавтов разместил на сайте госзакупок документацию на девять конкурсов по созданию различных систем. Головной заказчик - "Роскосмос". Мы являемся головным разработчиком и ищем себе соисполнителей. Речь идет о создании тренажера перспективного транспортного корабля», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Тренажер, о котором идет речь в опубликованных документах, предназначен для подготовки будущих экипажей космического корабля. Конкретную модель в Центре подготовки космонавтов называть не стали, однако, известно, что в России приступили к разработке корабля нового поколения «Орел». Среди прочего, он предназначен для пилотируемых полетов на Луну.