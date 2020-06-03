Российские регионы приступили к поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса

Тридцать пять российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений, принятых ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Семь субъектов уже могут себе позволить перейти на второй этап. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В Москве для верующих открыли Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор. Прихожанам необходимо соблюдать требование безопасной дистанции - один человек на четыре квадратных метра. Остальные храмы Москвы обещают открыть шестого июня.

В Подмосковье завтра начнут работать салоны красоты, солярии, сауны и бани. Но, только если площадь помещения не превышает четырехсот квадратных метров и есть отдельный вход.

В Приамурье приняли решение поэтапно открывать фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны, а в Минеральные Воды, где аэропорт вновь перешел на круглосуточный режим работы, прибыл первый с начала карантина борт из Нижнего Новгорода. Этот региональный маршрут - новинка сезона.

Кроме того, накануне в российской футбольной Премьер-Лиге сообщили хорошую для всех болельщиков новость – с 19 июня возобновится чемпионат России по футболу, а его финал намечен на 25 июля.