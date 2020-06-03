Мантуров назвал четыре главных преимущества России

Сила духа, развитая наука, природные ресурсы и кадровый потенциал являются конкурентными преимуществами России по сравнению с другими странами. С таким заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российский народ способен быстро и эффективно отвечать на современные вызовы, а научный потенциал позволяет реализовывать самые амбициозные задачи, уверен министр.

«Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Сейчас Россия готова обеспечить конкурентные преимущества для специалистов высшего класса», - считает Мантуров.

Еще одним преимуществом, по мнению главы Минпромторга, является низкая стоимость электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать масштабные проекты по их переработке.

Со слов министра Мантурова, Россия способна решать любые поставленные задачи, в том числе и за счет богатого кадрового потенциала. Речь о выпускниках высших учебных заведений, экспертов, имеющий опыт в науке и промышленности, а также возвращающихся на родину профессионалов, покинувших Россию в 90-е годы.

