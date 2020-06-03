Помочь нельзя страдать: врач дала советы по борьбе с метеозависимостью

На сегодняшний день существует только симптоматическое лечение метеозависимости. Об этом рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

«Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния», - объяснила терапевт в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт отметила, что боли при метеочувствительности практически невозможно отличить от боли при хронических заболеваниях. Поэтому лучше пройти обследование и выяснить причины ухудшения состояния.

Чаще всего метеозависимых людей при смене погоды мучают головные боли и ломота в теле. Выделить какую-то конкретную группу наиболее страдающих от этого людей нельзя. Врач добавила, что наиболее тяжело погодные перепады переживают пожилые люди, а более остро на смену погодных условий реагируют дети.

«Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония (ВСД), наследственность», - объяснила терапевт.

Алексеева посоветовала при ухудшении самочувствия из-за перемены погоды не перегружать нервную систему, избегать источников информации, которые могут вызвать беспокойство.

Эта весна стала для метеозависимых людей настоящим испытанием. По словам синоптиков, на большей части территории России наблюдались «температурные горки» с волнами тепла и арктической свежести, дождями и сильным ветром.